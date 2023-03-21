بعد غياب لسنوات .. إيمي سمير غانم تعود إلى الفن في موسم رمضان 2023 بهذا العمل

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مارس 2023 06:55 مساءً - كشفت إذاعات راديو النيل التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن مشاركة الفنانة إيمي سمير غانم في المسلسل الإذاعي “رأس رجاء وصالح” عبر إذاعة “ميجا إف إم” في رمضان 2023 .

ويشارك إيمي سمير غانم في المسلسل الذي تعود به إلى الفن بعد غياب استمر حوالي 3 سنوات، كلا من زوجها الفنان حسن الرداد والفنان بيومي فؤاد .. ويذاع يوميا في رمضان في تمام الساعة 2:10 مساء .

كما نشر حسن الرداد مقطع فيديو عبر حسابه على موقع الفيديوهات الشهير “انستجرام”، وظهر فيه برفقة إيمي سمير غانم ويقوم الثنائي بالترويج للمسلسل، فقالا: “انتظرونا في مسلسل رأس رجاء وصالح علي راديو النيل” .

وكانت قد شاركت الفنانة إيمي سمير غانم متابعيها مؤخرا بصورة جديدة، وذلك في أحدث ظهور لها منذ ولادتها لطفلها الأول “فادي” في شهر يناير الماضي .

نشرت إيمي سمير غانم الصورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري، والتي ظهرت بها برفقة الفنانة يسرا اللوزي .

وأرفقت إيمي الصورة بتعليق أعربت من خلاله عن اشتياقها لرؤية يسرا اللوزي وسعادتها بهذا اللقاء، فقالت: “الحمد لله أخيرا شفت صديقة عمري .. بحبك يا لوزي” .