كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مارس 2023 06:55 مساءً - كشفت إذاعات راديو النيل التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن مشاركة الفنانة إيمي سمير غانم في المسلسل الإذاعي “رأس رجاء وصالح” عبر إذاعة “ميجا إف إم” في رمضان 2023 .
ويشارك إيمي سمير غانم في المسلسل الذي تعود به إلى الفن بعد غياب استمر حوالي 3 سنوات، كلا من زوجها الفنان حسن الرداد والفنان بيومي فؤاد .. ويذاع يوميا في رمضان في تمام الساعة 2:10 مساء .
كما نشر حسن الرداد مقطع فيديو عبر حسابه على موقع الفيديوهات الشهير “انستجرام”، وظهر فيه برفقة إيمي سمير غانم ويقوم الثنائي بالترويج للمسلسل، فقالا: “انتظرونا في مسلسل رأس رجاء وصالح علي راديو النيل” .
وكانت قد شاركت الفنانة إيمي سمير غانم متابعيها مؤخرا بصورة جديدة، وذلك في أحدث ظهور لها منذ ولادتها لطفلها الأول “فادي” في شهر يناير الماضي .
نشرت إيمي سمير غانم الصورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري، والتي ظهرت بها برفقة الفنانة يسرا اللوزي .
وأرفقت إيمي الصورة بتعليق أعربت من خلاله عن اشتياقها لرؤية يسرا اللوزي وسعادتها بهذا اللقاء، فقالت: “الحمد لله أخيرا شفت صديقة عمري .. بحبك يا لوزي” .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب لسنوات .. إيمي سمير غانم تعود إلى الفن في موسم رمضان 2023 بهذا العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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