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محمد الفلاح - دخل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان التاريخ في بطولة الدوري الإيطالي بعد أن سجل هدف في شباك فريق أودينيزي يوم أمس السبت الموافق الثامن عشر من شهر مارس الجارى.

إبراهيموفيتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي بهدفه أمام أودينيزي

وكان فريق ميلان قد تلقى الهزيمة على يد فريق أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023.

ورغم الخسارة فإن إبراهيموفيتش قد دخل تاريخ الدوري الإيطالي وحقق إنجاز شخصي كبير له بعد أن سجل هدف ميلان الوحيد من ركلة جزاء.

وأصبح إبراهيموفيتش أكثر لاعب يسجل هدف في تاريخ الدوري الإيطالي وهو يبلغ من العمر في الوقت الحالى 41 عامًا و166 يوم.

وتفوق إبراهيموفيتش على اليساندرو كوستاكورتا الذي كان أكبر لاعب يسجل هدف في الدوري الإيطالي وكانفي عمر 41 عامًا و25 يوم في 19 مايو 2007.