شكرا لقرائتكم خبر عن نهى عابدين تنضم لأسرة "مذكرات زوج" مع طارق لطفى للعرض في رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة نهى عابدين إلى أسرة مسلسل مذكرات زوج للنجم طارق لطفى، والمكون من 15 حلقة، والذى انطلق تصويره هذا الأسبوع للعرض في شهر رمضان المقبل، حيث تستعد نهى لبدء تصوير مشاهدها في العمل خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "مذكرات زوج" مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد بهجت، وسينارو وحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويشارك فى بطولته خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نهى عابدين، نور النبوى، سماء إبراهيم، سارة الشامى، حازم إيهاب، عمر الشناوى ونادية رشاد وعدد آخر من الفنانين.

وقدمت نهى عابدين مؤخراً بطولة حكاية "زيارة" من مسلسل "فى كل أسبوع حكاية"، الذى تم عرضه على قناة cbc، وتقاسم بطولة الحكاية مع نهى عابدين محمد جمعة وشارك في بطولتها، حنان سليمان، إيمان سلامة، عمرو عبد العزيز، الطفل آدم ويحيى النحاس وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى وإنتاج شركة سيلميديا للمنتجة مها سليم.

ودارت أحداث حكاية "زيارة" حول فكرة الطلاق وأثره على كل من الزوجين والأبناء، من خلال خالد وابنه الطفل مازن، حيث يلح مازن على والده في زيارة والدته ويحاول إقناعه بالذهاب معه، فيرفض في البداية لكنه يوافق فيما بعد، وهنا يتذكر خالد أسباب الخلاف بينه وبين زوجته، والسبب في طلاقهما، وتتناول أحداث المسلسل من خلال خط زمني معاصر علاقة خالد بابنه، والصورة التي كان يصدرها للآخرين خاصة صديقه وليد.

يذكر أن نهى عابدين انتهت مؤخراً من تصوير دورها في مسلسل "مهب الريح" المكون من 45 حلقة، من وإخراج أحمد خالد موسى، والمأخوذ عن المسلسل الأمريكى The Good Wife، وبطولة هند صبرى، ماجد المصرى، جومانا مراد، إياد نصار، نهى عابدين، هدى المفتى، على الطيب، مؤمن نور عدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.