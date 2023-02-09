شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Pathaan لـ شاروخان يحقق 101 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Pathaan الهندى للممثل العالمى شاروخان إلى 101 مليون دولار بـ دور العرض حول العالم، منذ طرح العمل يوم 25 يناير الماضى، العمل وصلت مدته إلى ساعتين و 26 دقيقة.

وأنقسمت إيرادات الفيلم بين 14 مليون و263 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و73 مليونا و 192 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

حقق فيلم pathaan للنجم الهندي شاروخان نجاحًا كبيرًا خلال اليومين الماضيين، منذ بداية عرضه في السينمات الهندية المختلفة يوم الأربعاء الماضي، بالإضافة إلى انطلاقه في 100 سينما عالمية، والذي يشهد عودة ملك بوليود إلى السينما بعد غياب 4 سنوات.

حقق الفيلم خلال اليوم الأول في كافة السينمات العالمية إيرادات بلغت 106 كرور روبية أي ما يعادل 12.77 مليون دولار، محققا رقما قياسيًا حيث أصبح أول فيلم هندي يبلغ أكثر من 100 كرور روبية على مستوى العالم في اليوم الأول، وقدم أكبر ظهور دولي لأول مرة لفيلم بوليوود في التاريخ.

بينما حصد الفيلم في اليوم الثاني 113 كرور روبية أي ما يعادل 13.68 مليون دولار، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال يومين 26.45 مليون دولار "220 كرور روبية".

وعلق النجم شاروخان على تفاعل الجمهور مع فيلمه الجديد عبر حسابه على "تويتر"، حيث استعان بجملة من فيلم Gattaca، قائلًا:"فيلم "جاتاكا.. لم أنقذ أي شيء من أجل عودة السباحة".. أعتقد أن الحياة تشبه ذلك قليلاً، ليس من المفترض أن تخطط لعودتك.. كان من المفترض أن تمضي قدمًا لا تعود... حاول إنهاء ما بدأته، مجرد نصيحة لأطفال يبلغون من العمر 57 عامًا".

فيلم Pathaan بطولة شاروخان، ديبيكا بادكون، وجون أبراهام، وغيرهم من الفنانين أنتج سيدهارث أناند وأديتيا شوبرا الفيلم تحت إشراف دار إنتاج Yrf، وهو من إخراج سيدهارث أناند، كما شارك النجم سالمان خان كضيف شرف في الفيلم بشخصية السينمائية الشهيرة "تايجر".