فنانة لبنانية تبرعت بـ 2 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا.. من هي؟

كتب امير فتحي في الخميس 9 فبراير 2023 02:43 صباحاً - كشفت خبيرة التجميل ليلى عبيد عن تبرع فنانة لبنانية شهيرة بمبلغ مليونين دولار لمساعدة ضحايا الزلزال المدمر في سوريا.
وكتبت عبيد في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “في فنانة مطربة لبنانية بفتخر فيها من بلدي تبرعت ب 2 مليون دولار من ثروتها لسوريا ، هي ما صرحت لكن بتمنى تصرح”.
ومع ان عبيد لم تكشف عن اسم هذه الفنانة غير ان الكثير من التعليقات أكدوا انها الفنانة نجوى كرم.
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