شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود يسعى للتقارب بين هوليود والشرق الأوسط وشمال أفريقيا..اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الممثل المصرى العالمى مينا مسعود، عن أول قائمة مشاريع من شركته Press Play Productions، والتي تهدف إلى سد الفجوة بين هوليوود والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع وجود عدة مكاتب للشركة في بلدان مثل دبي ولوس أنجلوس، أسس مسعود وشريكه المنتج علي مشايخي، شركة Press Play، التي تعمل على تطوير المحتوى في أمريكا الشمالية، ويشرف جورج شحاتة على تطوير المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



مينا مسعود

اشتهر مسعود، بدور علاء الدين في الفيلم العالمى Aladdin، الذى قام بتأليفه جاي ريتشي ومن إنتاح ديزني، وصرح مسعود قائلا:" في السبعينيات، كانت مصر ثالث أكبر صناعة سينمائية في العالم وتواصل تنمية صناعة غنية ومزدهرة في المنطقة بأسرها".

وتابع مسعود قائلا:"مصر، الأردن، المغرب، الإمارات العربية المتحدة، والآن المملكة العربية السعودية، كلها مناطق خصبة لبعض من أفضل المحتويات في وحول القارة الأفريقية، وبالتالي سيكون لـ Press Play قوة دافعة في جلب هذه القصص إلى الغرب، لدينا بعض المشاريع المثيرة حقًا التي سيتم إطلاقها هذا العام وفي طور الإعداد، ويسعدني أن أقوم بسد الفجوة بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهوليوود ".

ومن المقرر عرض سلسلة الأصلية "Evolving Vegan" لأول مرة هذا الربيع في كندا على قناة Bell Media's CTV Life وخدمة SVOD Crave، وهى سلسلة من ستة أجزاء للطعام والسفر والمغامرات تستكشف مشهد الطعام النباتي عبر أمريكا الشمالية، بما في ذلك لوس أنجلوس وبورتلاند وأوستن ومكسيكو سيتي وتورنتو وفانكوفر، البرنامج الجديد من إنتاج مسعود وعلي المشايخي من خلال شركة Press Play.

على الجانب السينمائي ، فإن Press Play تعمل حاليًا في مرحلة ما بعد الإنتاج لفيلم مسعود الأول باللغة العربية "In Broad Daylight"، والذي من المقرر طرحه في دور العرض في وقت لاحق من هذا العام، ويقوم ببطولة المشروع المصري نجومًا بارزين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتمحور حول شاب يعود، بعد مغادرته وطنه وهو صبي صغير، إلى مصر كوكيل مدرب لتنفيذ أخطر مهمة في حياته.

تم إنشاء Press Play Productions لتلبية الحاجة المتزايدة لقصص ومحتويات متنوعة، لا سيما من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تتألف من صناعات ترفيهية سريعة النمو.