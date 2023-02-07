شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير والد ريهام عبدالغفور في "الأصلي" ويوصيها باستكمال مسيرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان القدير أحمد بدير في البرومو التشويقي الرسمي لمسلسل "الأصلي" الذي تم طرحه مؤخرًا، إذ أنه يشارك في العمل كضيف شرف ويقوم بدور والد فاطمة الأصلي التي تقوم بتجسديها الفنانة ريهام عبدالغفور، وخلال الأحداث يوصيها على استكمال مسيرته في تجارة قطع غيار السيارات، وسط وقوع صراع كبير بينهما وبين أخواتها.

مسلسل "الأصلى" يعرض عبر شاشة قناة dmc بداية من يوم الأحد 12 فبراير الجاري، وهو من بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفة، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل الأصلي من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلي التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع.

يذكر أن قناة dmc تعرض خلال الوقت الحالي الحلقات الأخيرة من مسلسل "وبينا ميعاد"، وهو من بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة.

مسلسل "وبينا ميعاد" من تأليف وإخراج هاني كمال، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني.