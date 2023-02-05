شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة لأهل الله من جمال سليمان فى أحداث مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أبطال مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم تصوير مشاهد العمل الذى ينتمى إلى الدراما الصعيدية، ومن المقرر أن ينافس فى موسم رمضان المقبل، وتشهد الأحداث تنظيم العمدة "جمال سليمان" ليلة لأهل الله يوزع فيها اللحوم على أهل القرية بعد إنجابه ولدًا ضمن الأحداث.

كما تشهد الأحداث خصومة بين جمال سليمان "العمدة" وكمال أبو رية تاجري السلاح، تلك الخصومة تدفع سليمان إلى الشروع فى قتل أبو رية لكن الأخير ينجو من القتل.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، مريم الخشت، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الأخر تعاونه مع نيللى كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سوياً مسلسل "فاتن أمل حربى" العام الماضى وقبله "لأعلى سعر".

وقدمت نيللى كريم مسلسل "فاتن أمل حربى" فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته شريف سلامة، هالة صدقى، محمد الشرنوبى، محمد ثروت، خالد سرحان، فادية عبد الغنى، محمد التاجى، جيلان علاء، جمال يوسف، حاتم صلاح، هبة كامل، أحمد طلعت، أحمد ماجد وضيوف الشرف أحمد صادق، بثينة كامل، يارا جبران، لمياء الأمير، محمد الصاوى، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

وتنتظر نيللى عرض مسلسل "روز وليلى" المكون من 10 حلقات والذى يجمعها بالنجمة يسرا للمرة الأولى في بطولة مشتركة من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول وإخراج المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد، يشارك في بطولته أحمد وفيق، تيام قمر وهشام عاشور وأمل رزق وعدد من ضيوف الشرف منهم رزان مغربى.