شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد وعلى ربيع يحضران العرض الخاص لفيلم "أنا لحبيبي" بطولة كريم فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على حضور العرض الخاص لفيلم "أنا لحبيبي" في إحدى سينمات أكتوبر، وهو من بطولة الفنان كريم فهمي وياسمين رئيس، ومن ضمن الحضور الفنان حسن الرداد وعلى ربيع وكريم عفيفي وهشام ماجد وهند عبد الحليم.

فيلم "أنا لحبيبي" بطولة كريم فهمي وياسمين رئيس، سوسن بدر، محمد الشرنوبي، بيومي فؤاد، محسن محيي الدين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول قصة حب تنشأ بين كريم فهمي وياسمين رئيس خلال الأحداث، ولكن قصتهما تقابل بالرفض من والدتها التي تقوم بدورها الفنانة سوسن بدر، مع محاولات لاستمرار تلك العلاقة.

ويعرض في السينمات خلال الفترة الحالية عدد كبير من الأفلام، فبجانب أنا لحبيبي، يعرض فيلم "شلبي" للنجم كريم محمود عبد العزيز وروبي، وفيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" بطولة محمد هنيدي، وفيلم "جروب الماميز" بطولة يسرا اللوزي وروبي، وفيلم "المطاريد" بطولة أحمد حاتم، وفيلم "أخي فوق الشجرة" لرامز جلال، وفيلم "اتنين للايجار" بطولة محمد ثروت وبيومي فؤاد.