شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على جناح مصر بمهرجان كليرمون فيران الدولي للفيلم القصير..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد جناح جمهورية مصر العربية بمهرجان كليرمون فيران الدولي للفيلم القصير إقبالا كبيرا أثناء سوق الفيلم بالمهرجان ، والذي أشرفت عليه ونظمته شركة "I am a film"، وهو مجهود كبير ومشرف لمصر وللسينما المصرية في التواجد في هذا المهرجان المهم، والذي يعتبر من أهم المهرجانات الدولية في سوق الفيلم القصير ، ووجود مصر به سيكون محفزا لصناعة أفلام ومشاركات للسينمائيين المصريين .

وكانت مشاركات مصر من قبل في المسابقة الرسمية لمهرجان كليرمون فيران الدولي للفيلم القصيرمن خلال علي الغزولي الذي فتح باب المشاركة في المسابقة الرسمية في كليرمون فيران سنة 1992 بفيلمه التسجيلي الرائع (صيد العصاري), وكرر مشاركته في السنة التالية 1993 بفيلمه الجميل (الريس جابر)، ثم توالت المشاركات في الأعوام التالية : في 1994 فيلم (عروسة النيل) إخراج/ عاطف حتاتة، وفي 1995 فيلم (عربة السيدات) إخراج/ هاني خليفة, وحصل عنه علي تنويه خاص من لجنة التحكيم ، وفي 1996 فيلم (زيارة في الخريف) إخراج/ سعد هنداوي ، بالإضافة لإقامة قسم خاص خارج المسابقة لتكريم معهد السينما المصري بعرض مجموعة من الأفلام وبحضور عميد المعهد وقتها (الراحل دكتور شوقي علي محمد) وبحضور بعض مخرجي الأفلام أيضاً مثل أحمد رشوان وأحمد عاطف وأحمد عواض.



المخرج سعد هنداوي



جناح مصر في المهرجان



جناح مصر في المهرجان



جناح مصر في المهرجان

ثم توالت مشاركات مصر فيما بعد منذ عام 1997 بفيلم (يوم أحد عادي) للمخرج سعد هنداوي ، وكل عام فيما بعد كان هناك مشاركة مصرية وحتي عام 2002 بفيلم (الثلاث ورقات) للمخرج أكرم فريد ، وفي 2003 شارك فيلمان مصريان في المسابقة الرسمي للمهرجان هما : فيلم (أن تنام بهدوء حتي السابعة) إخراج/ تامر محسن, وفيلم (ياباني أصلي) إخراج/ أحمد مكي، وكانت آخر مشاركة في 2017 بفيلم (حاجة ساقعة) إخراج/ عمروش بدر

وقال المخرج سعد هنداوي قد صرح لليوم السابع في تصريحات سابقة بأن عام 2017 شهد ولأول مرة مصر تحصل علي جناح في سوق المهرجان وقت إدارتي لمسابقة سينما الغد بمهرجان القاهرة) وهذا اعتبره تكليل لتراكم التواجد بفاعلية في السنوات الماضية ، وكان هذا بدعم من وزارة الثقافة ومن الجهات الخاصة الوحيد اللي تفهم أهمية المشاركة بعمل كتالوج مصور (رقمي علي فلاش ميموري) يضم مواقع تصوير وخدمات إنتاجية في مصر) وهو المنتج هشام سليمان وشركة هاما, ومن بعدها ولا جهة رسمية تحمست لحجز جناح لمصر في هذا السوق الهام جداً, فقررنا نداوم علي هذا التقليد بجهود ذاتية.



مهرجان كليرمون فيران الدولي