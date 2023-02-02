شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تحتفل بعيد ميلادها لأول مرة بعيدا عن بيكيه منذ 12عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة الكولومبية شاكيرا بعيد ميلادها اليوم 2 فبراير، لأول مرة بعيدا عن نجم كرة القدم جيرارد بيكيه منذ 12 عاما.

وكان انفصل شاكيرا وبيكيه في يونيو 20222 بعد قصة حب استمرت 12 عامًا، والتي جاءت وسط مزاعم الخيانة، إذ تردد أن شاكيرا أدركت أن حبيبها السابق لم يكن مخلصًا عندما اكتشفت أن علبة من مربى الفراولة قد تم تناولها أثناء غيابها.

وبحسب ما ورد، عادت شاكيرا إلى المنزل بعد فترة من السفر، وعثرت على علبة من مربى الفراولة فى ثلاجتهم، رغم أن بيكيه أو شاكيرا أو حتى الأطفال لا يحبون مربى الفراولة، وهو ما جعل شاكيرا تستنتج أن زوجها كان على علاقة مع سيدة، وأن امرأة أخرى كانت فى منزلهم.



شاكيرا وبيكيه





مسيرة ناجحة للمطربة شاكيرا

الكولومبية شاكيرا تتمتع بمسيرة فنية ناجحة، إذ اكتسبت شهرة في البداية من ألبومها الأول عام 1995 ،وحققت نجاحًا دوليًا من خلال أغنيتها عام 2002 بعنوان Whenever, Wherever، وحازت أغنيتها Hips Don't Lie عام 2006 على المرتبة الأولى في مبيعات الأغاني.

ومن أعمال شاكيرا الناجحة أيضا أغنيتها Waka Waka This Time for Africa التي تلقت أكثر من 500 مليون مشاهدة وأصبحت سابع أكثر مقاطع الفيديو مشاهدة على YouTube.

حياة شاكيرا العائلية

أعلنت شاكيرا علاقتها بنجم كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه في عام 2011، واستقبل الزوجان ابنهما الأول ميلان بيكيه في 22 يناير 2013 وابنهما الثاني ساشا بيكيه في 29 يناير 2015، وأعلن الزوجان انفصالهما في 2022.