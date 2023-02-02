شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير يوفينتوس تثير الجدل حول إمكانية هبوط الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت صحيفة توتو الإيطالية إلى أن العدد الذي يقوم بإلغاء متابعة الدوري الإيطالي عن الموسم الجاري أصبح متزايد، وخاصة بعد أزمة يوفينتوس الأخيرة وخصم 15 نقطة من الفريق، وبالتالي إنتهاء منافسات الكاليتشو للموسم الحالي بشكل كبير لفريق نابولي المهيمن.

وعلق جمهور اليوفي على الأمر بأن مشجعي الفريق لن يقفوا للبكاء وحدهم، بل على الجميع الآن أن يبقي لإنخفاض قيمة الدوري الإيطالي بعد سقوط يوفينتوس المذري، وتراجع الفريق للمركز الثالث عشر فى ترتيب جدول المسابقة بالمباريات الأخيرة.

وأصبح العديد من نجوم يوفينتوس الحاليين يبحثون عن عرض تسويقي جيد لهم للرحيل فى الصيف، تحسبا لهبوط يوفينتوس المحتمل فى حالة عدم قدرة على الفوز فى العديد من المباريات وجمع النقاط، كما أن فشل الإستئناف على الحكم الصادر قد يجعل الفريق يهبط مباشرة.



يوفينتوس ودوري الدرجة الثانية

وسيكون من الصعب على جماهير الفريق أن يهبط يوفينتوس بكل تأكيد بهذا الشكل المخيب للآمال، ولكن فى الوقت ذاته أعرب جماهير الفريق عن دعمهم الكامل "للسيدة العجوز" فى هذا الموقف الصعب الذي يمر به الفريق فى المرحلة الحالية.

على أمل إمكانية قبول إستئناف مسئولي الفريق، وإستعادة يوفينتوس ال 15 نقطة التى تم سلبهم من رصيده فى الدوري الإيطالي عن الموسم الجاري، مما قد يكون كفيلا فى تواجد الفريق بمراكز المقدمة فى أقل تقدير.