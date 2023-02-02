شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون دولار إضافية لفيلم Black Panther: Wakanda Forever عالميا في أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم Black Panther: Wakanda Forever بـ 2 مليون دولار عن الأسبوع الماضى، لتصل مجمل الإيرادات إلى 842 مليونًا و3 آلاف دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرح العمل يوم 11 نوفمبر من العام الماضى 2022 بعدد كبير من دور العرض العالمية حول العالم، ووصلت مدة العمل إلى ساعتين و41 دقيقة، العمل من إنتاج شركتى مارفل وديزنى.

وانقسمت إيرادات فيلم Black Panther: Wakanda Forever بين 453 مليونًا و92 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و388 مليونًا و911 ألف دولار فى شباك التذاكر حول العالم.

ويدور العمل حول قتال الملكة راموندا وشوري ومباكو وأوكوي ودورا ميلاجي لحماية مملكة واكاندا من تدخل القوى العالمية في أعقاب وفاة الملك T'Challa، بينما يسعى شعب الـ Wakandans جاهدين لاحتضان فصلهم التالي، وبالتالي يجب أن يتحد الأبطال معًا بمساعدة War Dog Nakia و Everett Ross وتشكيل مسار جديد لأمتهم.

ويقوم ببطولة فيلم Black Panther: Wakanda Forever كل من تينوك هويرتا، ليتيتيا رايت، أنجيلا باسيت، لوبيتا نيونجو، داني جوريرا،وينستون ديوك، مارتن فريمان، ميكايلا كويل، ريتشارد شيف.

وتلعب ليتيشا رايت دور شوري في فيلم البطل الخارق، وأصيبت خلال تنفيذ إحدى الحيل وتحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي، خلال فيلم Black Panther: Wakanda Forever.

وكان موقع هوليوود ريبورتر قد أكد أن عملية تصوير المشاهد الأخرى في فيلم Black Panther: Wakanda Forever التى لا تتواجد فيها "رايت" ما زالت مستمرة، ليعلن المخرج ريان كوجلر عن انتهاء تصوير جميع المشاهد التي لا تضم رايت منذ فترة طويلة.

وفى سياق آخر، أصبحت شخصية بطل فيلم Marvel الخارق "بلاك بانثر" متاحة الآن في Fortnite كجزء من Marvel Royalty and Warriors Pack، حيث ألمحت Epic إلى وصول "بلاك بانثر" في نهاية المطاف مع إطلاق Wakandan Salute emote.