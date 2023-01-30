شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الليف لـ"الخليج 365": حالتى الصحية مستقرة وغادرت المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن المطرب نادر أبو الليف جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه مؤخرًا لأزمة صحية نقل على أثرها في إحدى المستشفيات قائلا: في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الحمد لله حاليا حالتى مستقرة وخرجت من غرفة العناية المركزة ومن المسشتفى أيضًا، وأشكر كل من قام بالاتصال بى والاطمئنان علىّ.

وكان قد تعرض المطرب نادر أبو الليف لوعكة صحية بشكل مفاجئ أسفرت عن احتجازه في غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات بمنطقة الدقي، حيث يعانى من أزمة في التنفس تسببت في ضعف عضلة القلب نتج عنها أزمة قلبية.

وطرح مؤخرا المطرب أبو الليف وهبة مختار أغنية جديدة تحمل اسم "الراجل الحنين رزق" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات السيد على والحان وتوزيع رامى المصرى وطبلة أحمد عيادى وجيتار مصطفى أصلان وتم التسجيل فى استوديو طرب ومكس وماستر هانى محروس.

وعرض مؤخرًا الفنان نادر أبو الليف مسرحية "عنبر 7" على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، وهى مسرحية كوميدية ساخرة اجتماعية، ويشارك فى بطولة العرض الفنان القدير صبرى عبد المنعم، والفنان محمد عبد الجواد، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، ويتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

يذكر أن أبوالليف قد سبق له أن شارك من قبل في العرض المسرحى "حوش بديعة"، الذى عرض على مسرح بيرم التونسى بالشاطبى، وعلى المسرح العائم بالقاهرة، وحققت نجاحا جيدا، وشارك فى بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانين منهم انتصار، تتيانا، عبير مكاوى، نوال سمير، سليمان عيد، أشرف مصيلحى، وإسلام عبد الشفيع، تأليف أنور عبد المغيث، إخراج ياسر صادق.