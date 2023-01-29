شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى ينتهى من تصوير 3 أسابيع من مسلسله الجديد "الإمام الشافعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم خالد النبوى من 3 أسابيع كاملة من مسلسل "الإمام الشافعى"، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2023، والمكون من 15 حلقة، من إخراج ليث حجو، وإنتاج ميديا هب، وكان مخرج العمل قد أشرف على التحضيرات والاستعدادت للعمل المنتظر، والذى يتناول السيرة الذاتية للإمام الشافعى في السنوات الأخيرة من حياته.

وجاءت القائمة الكاملة لمسلسل "الإمام الشافعى" وهى كالتالى: خالد النبوى، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم مع تتابع التصوير.

ويعتبر العمل ملحمة تاريخية عظيمة وهي نوعية الدراما التليفزيونية التي افتقدها الجمهور خلال السنوات الأخيرة، ويحكي العمل عن السيرة الذاتية للإمام الشافعي ويجسده الفنان خالد النبوي، وسيناريو وحوار مريم ناعوم.

وخلال السطور التالية نستعرض بعض المعلومات عن الإمام الشافعى:

هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، لكن الإمام ولتغيير المكان والزمان رأى إنها أصبحت لا تناسب العصر والظرف المكانى الذى يتواجد فيه، فتراجع عنها بما يناسب صحيح الدين وظروف البلاد.

- يعد الإمام الشافعى أحد أشهر علماء الفقه والتفسير، وهو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة.

- ينسب إليه المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، وهو مؤسس علم أصول الفقه، وهو أيضًا إمام فى علم التفسير وعلم الحديث

- اسمه أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى المطلبى القرشى، ولد الشافعى بغزة عام 150 هـ

- هاجر إلى المدينة المنورة طلباً للعلم عند الإمام مالك بن أنس، ثم ارتحل إلى اليمن وعمل فيها، ثم ارتحل إلى بغداد سنة 184 هـ

- عاد الشافعى إلى مكة وأقام فيها 9 سنوات، وأخذ يلقى دروسه فى الحرم المكى، ثم سافر إلى بغداد للمرة الثانية، وقام بتأليف كتاب "الرسالة".