شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى: أعمال السيرة الذاتية لا تنجح وخير مثال مسلسل سعاد حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم حسين فهمى خلال ندوة " تجربتى مع صلاح جاهين"، المقامة حاليًا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ 54، عن أعمال السيرة الذاتية للفنان.

وقال حسين فهمى: "السيرة الذاتية الأعمال بتاعتها لا تنجح زى ما كان فى مسلسل عن سعاد حسنى مكنش ناجح وفى ناس مابتحبش تتحدث عن سيرتها الذاتية وتتحول لأعمال وساعات الورثة كمان مابتحبش".

وعن نصحته للفنانين، رد قائلاً: "لازم الفنان يبقى مثقف لحد النهاردة بثقف نفسى وبروح معرض الكتاب اشترى كتب وبروح معارض ومتاحف ونصيحتى لكل فنان لازم تبقى مثقف وتثقف نفسك ومتقلدتش حد لازم يبقى ليك الاستايل الخاص بك".

كما تحدث حسين عن السينما المصرية، قائلاً: "السينما المصرية هى السينما الأم لكن اتسحب البساط من تحتيها، والسينما ضعفت مسمار الكرسى بتاع السينما مستورد بنستورد كله مش بنصنع ولازم نستفيد بالإمكانيات اللى عندنا ونطورها".

وتابع: "المجتمعات مش بتتقدم غير بحرية التعبير وقبول الآخر ونتناقش ونتقبل كلنا البعض، الموقع الجغرافى بتاعنا حتم علينا الصراعات اللى عشناها ومصر عمود الخيمة هى اللى شايله الكل".

وتحمل هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع"، وتعنى الفعاليات الفكرية بالتركيز على إبراز الهوية المصرية، حيث تنظم الدورة نحو 500 فاعلية متنوعة في 7 قاعات، كما تم اختيار الشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلانى شخصية معرض كتاب الطفل.