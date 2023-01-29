الموت يفجع الفنانة عائشة بن أحمد

كتب امير فتحي في الأحد 29 يناير 2023 02:51 مساءً - أعلنت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد صباح اليوم الأحد وفاة والدها في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” .
فكتبت عائشة بن أحمد في منشورها دون الكشف عن أية تفاصيل:”لقد رحل والدي .. دعواتكم” .
وفي سباق آخر تشارك عائشة بن أحمد في مسلسل “مذكرات زوج” والذي من المقرر عرضه في رمضان 2023، ويتكون من 15 حلقة .
المسلسل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد بهجت، ويشارك في بطولته: طارق لطفى، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نور خالد النبوي وجاري حاليا إستكمال بقية الأبطال .
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