الموت يفجع الفنانة عائشة بن أحمد

كتب امير فتحي في الأحد 29 يناير 2023 02:51 مساءً - أعلنت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد صباح اليوم الأحد وفاة والدها في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” .

فكتبت عائشة بن أحمد في منشورها دون الكشف عن أية تفاصيل:”لقد رحل والدي .. دعواتكم” .

وفي سباق آخر تشارك عائشة بن أحمد في مسلسل “مذكرات زوج” والذي من المقرر عرضه في رمضان 2023، ويتكون من 15 حلقة .

المسلسل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد بهجت، ويشارك في بطولته: طارق لطفى، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نور خالد النبوي وجاري حاليا إستكمال بقية الأبطال .