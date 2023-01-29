شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان على بعد خطوة لحسم صفقة نجم الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية عالمية عن اقتراب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من التعاقد مع نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال الفترة الحالية على أن يتم الاعلان عن الصفقة خلال الفترة المقبلة.

باريس سان جيرمان يقترب من حسم صفقة ميلان سكرينيار

ووفقا لما نشره الصحفي المخضرم فابريزيو رومانو، فإن نادي باريس سان جيرمان استهدف الفترة الأخيرة التعاقد مع مدافع فريق إنتر ميلان ميلان سكرينيار في الميركاتو الشتوي الحالي.

وكتب الصحفي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":"وقع ميلان سكرينيار بالفعل كلاعب لباريس سان جيرمان - لقد انتهى الأمر بنسبة 100٪".

وأضاف: "قدم باريس سان جيرمان عرضًا افتتاحيًا للحصول على خدمات سكرينيار في يناير الجاري، لكن إنتر يريد 20 مليون يورو ".

وأختتم رومانو قائلا: "سوف تستمر المحادثات قريبًا ".

عقد ميلان سكرينيار مع الإنتر

يذكر أن عقد سكرينيار مع إنتر ميلان سينتهي خلال نهاية الموسم الحالي لذلك يعمل الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان، على ضم اللاعب في نهاية الميركاتو الشتوي المقبل للاستفادة منه خلال هذا الموسم في الخط الخلفي.