شكرا لقرائتكم خبر عن سالى عبد السلام تروى معاناتها مع مرض الثعلبة وخلل المناعة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روت الإعلامية سالى عبد السلام معاناتها مع مرض الثعلبة وخلل المناعة، وذلك للمرة السابعة خلال 5 سنوات، بعدما شفيت منه قبل 5 شهور من الآن.

ونشرت سالى فيديو خلال تلقيها العلاج، وعلقت: "دخلت الدوامة دى تانى !!! مرض الثعلبة وخلل المناعة للمرة السابعة فى 5 سنين .. سبحانك يا رب".

وأضافت: "يا دوبك لسه مخلصة علاج و كورتيزون وحاولت أخس تانى وأرجع أعالج شعرى من الصيف!!فى 5 شهور تعافى بعد ما تتعالج تطلع تانى بالسرعة دى، ودى أول مرة تحصل".

وتابعت: "3 شهور من الضغط النفسى والعصبى ودى أول حاجة ترجع المرض ده! حاولت أمثل إنى كويسة زى ما على طول بعمل، بس جسمى كل مرة بيرفض يمثل معايا وابتلى فى أكتر حاجة كنت بحبها… سبحانك يا رب".

واستكملت: "لما الدكتورة تقولى فيه أطفال وبنات بقِت تيجى تاخد الحقن وتقول سالى بتاخدها فرحت.. قلت لعلها المنجية من الابتلاء!

وطالبت متابعيها بالدعاء لها قائلة: "ادعولى .. مفيش حاجة تستاهل إنك تضغط على نفسك ولا تزعل وتمرض وتموت !