هاني شاكر في لبنان الشهر المُقبل لإحياء حفل عيد الحب

يصل النجم المصري هاني شاكر إلى لبنان الشهر المقبل في فبراير/ شباط لإحياء حفل جماهيري احتفالاً بيوم الحب.ونشر النجم على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام "بوستر ترويجي" للحفل الذي سيقام في يوم 11 فبراير المقبل بمناسبة يوم الحب.

ومن المتوقع أن يقدم هاني شاكر باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي يعشقها الجمهور، تماماً كما فعل في الحفلين اللذين أحياهما في لبنان أيضاً تزامناً مع نهاية عام 2022.

وكان الفنان هاني شاكر قد روج لأغنيته الجديدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، ونشر صورة له، يظهر فيها بإطلالة مختلفة عن المعتاد من إطلالاته الكلاسيكية، حيث ارتدى بدلة سوداء ووضع على رأسه قبعة تشبه تلك الخاصة بالفنان العالمي مايكل جاكسون، أخفت نصف وجهه، معلقاً: "قريباً".

وطرح النجم هاني شاكر أحدث أغنياته "فرق في الإحساس"، مؤخراً على قناته على يوتيوب، والأغنية من كلمات إسماعيل رأفت، ألحان وليد سعد، توزيع خالد نبيل، مكس وماستر ياسر أنور.

وسبق أن كشف هاني شاكر عن عودته إلى التمثيل من جديد من خلال الدراما التلفزيونية وليس السينما؛ نظراً لتراجع الاهتمام بالأفلام الغنائية والرومانسية.

وأشار هاني شاكر، في تصريحات لقناة dmc، إلى أنه يستعد للعودة إلى لتمثيل، مؤكداً أن المؤلف أيمن سلامة يحضر له عملاً جديداً يتمنى أن يخرج للنور الفترة المقبلة، قائلاً: "أتمنى أرجع للتمثيل من خلال التليفزيون لو لقيت عمل جميل ومشجع، ومش عندي مشكلة أرجع للسينما ولكن الأفلام الغنائية والرومانسية بعدت شوية عن اللي كنت أتمنى أقدمه، وأيمن سلامة محضر لي موضوع جميل جداً إن شاء الله يخرج للنور قريب".

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