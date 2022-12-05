شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تقدم دور "العمدة" في مسلسلها الجديد "حضرة العمدة" برمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة روبى التحضيرات والاستعدادات لمسلسلها الجديد "حضرة العمدة"، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف إبراهيم عيسى، ويخرجه عادل أديب، حيث من المقرر أن ينطلق تصوير المسلسل خلال الأيام المقبلة، من إنتاج فنون مصر، ويعد المسلسل من الأعمال التي تتحدث عن المرأة وتمكينها في المجتمع، إذ يناقش قصية مهمة للغاية.

وتجسد روبى بطلة العمل شخصية مجتمعية للغاية، حيث تقدم شخصية "عمدة" في إحدى القرى، حيث يناقش المسلسل تمكين المرأة في أغلب المجالات في الوقت الراهن، كما يتناول العمل استعادة وقيمة وأهمية ودور المرأة في المشهد كله

ويشارك في بطولة مسلسل "حضرة العمدة" كل من روبى، سميحة أيوب، محمود عبد المغنى، بسمة، حسام داغر، كريم عبد الخالق، محمد الصاوى، إدوارد، وأخرون، إخراج عادل أديب.



روبى

وكان قد صرح المؤلف والكاتب إبراهيم عيسى في أحد اللقاءات التليفزيونية قائلا : وقعت توقيع عقد المسلسل من أسابيع مضت، ومن المفترض عرضه في رمضان القادم، وحضرة العمدة مشروعي لاستعادة وقيمة وأهمية ودور المرأة في المشهد كله.

واضاف : أتحدث عن امرأة تصبح عمدة لقرية بكل ما فيه القرية من تشابهات وتناسجات مع الواقع المصري وكل المشاكل التي ستواجها هذه المرأة العمدة».

من ضمن الانجازات العظيمة التي حدثت للمرأة في السنوات الأخيرة، فالجزء الخاص بالعمد والمشايخ في الادارة المحلية كان مقتصرأً على ذكر الآن أصبح مفتوحًا على الجميع، وهناك أكثر من عمدة موجودة في الوقت الحالي.