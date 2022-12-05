الكشف عن حقيقة تحويل قضية منة شلبي الى الجنايات

كتب امير فتحي في الاثنين 5 ديسمبر 2022 02:51 صباحاً - أصدرت النيابة العامة في مصر، الأحد، بيانا بشأن تطورات قضية الممثلة منة شلبي التي ضبطت، قبل أيام، بمطار القاهرة الدولي وهي تحمل مواد يشتبه في أنها مخدرات.

ونفت النيابة العامة في بيانها صحة الخبر المتداول بالمواقع الإخبارية بإحالة شلبي إلى محكمة الجنايات على إثر القضية مؤكدة أن القضية ما زالت قيد التحقيقات.

ودعت النيابة العامة كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية الالتزام بما تصدره إدارة البيان بمكتب النائب العام من بيانات بشأن القضايا التي تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها، “باعتبارها المصدر الرسمي الوحيد لكافة المعلومات المتعلقة بأعمال النيابة العامة”.

وكانت النيابة العامة المصرية أعلنت، الجمعة، أنها أمرت بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي بعد استجوابها، إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي وهي تحمل مواد يشتبه في أنها مخدرات.

وأوضحت النيابة أن أمر الإخلاء يتضمن تسديد الممثلة ضمانا ماليا “كفالة” بخمسين ألف جنيه (حوالي 1955 دولار أميركي”.

وكانت السلطات في مطار القاهرة الدولي قد ضبطت الممثلة وهي عائدة من الخارج أثناء إنهائها للإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها حقائب تبين وجود ما يشتبه أنها مخدرات بعد فحصها بجهاز الأشعة السينية والتفتيش.

وبين محضر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنها توصلت إلى أن “المتهمة قد أحرزت تلك المواد بقصد التعاطي”.

وأنكرت شلبي التهم بحياز مواد مخدرة بقصد التعاطي، فيما يجري استكمال التحقيقات حسب النيابة المصرية، وإرسال المواد المضبوطة لمختبرات الطب الشرعي لفحصها.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد قالت إن التحقيقات الأولوية كشفت أن الأجهزة الأمنية “ضبطت 12 كيسا من نبات ماريوانا المخدر كانت بحوزة الفنانة منة شلبي خلال عودتها من نيويورك”.

وتسمح قوانين ولاية نيويورك الأميركية بتدخين الحشيش أو الماريوانا في الأماكن العامة المتاح فيها تدخين السجائر العادية، ولكنها تبقى محظورة في أماكن العمل والجامعات والمستشفيات، وعلى بعد لا يقل عن 100 قدم من أي مدرسة.

أما في مصر يعاقب القانون على حيازة وتعاطي المواد المخدرة بالسجن والغرامة.