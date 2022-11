شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تحتفل بأول عيد شكر مع بن أفليك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع في عيد الشكر تشارك النجمة العالمية جينيفر لوبيز بعض الأحداث البارزة من إجازتها مع زوجها بن أفليك وعائلتهما على إنستجرام، حيث نشرت عددًا كبيرًا من الصور التي التقطت خلال عيدهم الاحتفالي الذي أقيم في منزل لوبيز الفخم في هامبتونز، وهذا الاحتفال بعيد الشكر يعتبر الاحتفال الأول لبن وجي لو بعد الزواج.



النجمة العالمية جينيفر لوبيز

تضم مجموعة الصور عدد من أفراد الاسرة مثل شقيقتها ليزلي وليندا ، وبالطبع زوجها بن ، كل ذلك بينما كانوا يستمعون لأغنيتها The One ، كما يمكن رؤية لوبيز في لقطة سيلفي مُزيَّنة بفستان زهري بني أعطى أكثر من تلميح عن الأجواء المحيطة .



جينيفر لوبيز

ووسط أجواء الاحتفال بعيد الشكر، استعادت المغنية جينيفر لوبيز ذكريات البومها عام 2002 أثناء حملتها الإعلانية لأحدث ألبوماتها الغنائية التي تستعد لطرحه خلال الفترة الحالية مثلما ظهر عبر فيديو نشرته عبر حسابها على موقع انستجرام واستعادات فيه ذكريات 20 عام مضت على اصدار البومها عام 2002 بصورة البوستر الخاص به.



جينيفر

ونشرت جينيفر لوبيز الفيديو على انستجرام بعدما فاجأت متابعيها مؤخراً بحذف كل منشوراتها على حسابها الذى يحظى بمتابعة تصل إلى قرابة الـ350 مليون متابع، وذلك فى خطوة مفاجئة منها للجميع ممن تساءلوا حول سبب إقدامها على تلك الخطوة إلا أن البعض فسرها على أنها بنسبة كبيرة تتمحور حول عودتها للساحة الغنائية من خلال ألبوم جديد، وهو ما ثبت صحته.



جينييفر لوبيز

لوبيز قررت اطلاق This Is Me NOW على البومها الجديد فى محاكاة لألبومها قبل 20 عام حينما طرحت البوم حمل اسم This Is Me .