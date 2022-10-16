رانيا يوسف تنشر صورًا من دبي.. والجمهور: "جميلة الجميلات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورًا لها من رحلتها لـمدينة دبي الإماراتية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت رانيا في الصور بإطلالة أنيقة، والتقطت صورًا أمام إحدى المجسمات في أحد الأماكن المتخصصة في الألعاب الترفيهية.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: "قمر، منورة، قلبي أنتي، الجمال كله، قمر وجميلة يا أحلى رانيا في الدنيا كلها، جميلة الجميلات، عسل، كل حاجة جميلة، وحش الكون".

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف شاركت في الجزء الخامس من مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، هبة عبدالعزيز، مريم الخشت، وعارفة عبدالرسول.