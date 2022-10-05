شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة المبدئية لأبطال مسلسل "سر السلطان" بطولة أحمد فهمى والسعدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشك المخرج خالد يوسف على الانتهاء من الاستعدادت والتحضيرات المبدئية لمسلسل "سر السلطان"، المقرر عرضه فى دراما رمضان المقبل 2023، والذى يقوم ببطولته النجمين أحمد فهمى وأحمد السعدنى فى أول تجربة درامية سوياً، حيث من المقرر أن يتم تحديد موعد للتصوير خلال الأسبوعين المقبلين على أقصى تقدير، لاسيما أن المسلسل يتمضن عدة ديكورات أساسية وكبيرة.

وجاءت القائمة المبدئية لأبطال المسلسل وهم : أحمد فهمى، أحمد السعدنى، أحمد عبد العزيز، هالة صدقى، وعدد كبير من الفنانين الشباب، بالإضافة إلى الإعلان عن باقى الممثلين خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن أحمد فهمى انتهى مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد "مستر إكس" ومن المقرر طرحه فى السينمات فى عيد الفطر المقبل، من إخراج أحمد عبد الوهاب، ويشارك في بطولته هنا الزاهد وأوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، وضيوف شرف أكرم حسنى، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، صبرى فواز، وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه فى إطار كوميدي رومانسى.

أما احمد السعدنى يصور حالياً مسلسل "سيب وأنا سيب" مع هنا الزاهد، المكون من 10 حلقات فى العاصمة اللبنانية بيروت، حيث يضم العمل إلى جانب هنا والسعدنى كلاً من محمود البزاوى، آية سماحة، عارفة عبد الرسول، محمود السيسى وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان.