كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 02:50 مساءً - أعلنت المذيعة سلوى عاصم عن وفاة شقيقتها الإعلامية المصرية الكبيرة ماجدة عاصم مساء يوم أمس الإثنين بعد صراع مع مرض السرطان والتي اكتشفت إصابتها به منذ 4 أشهر .
فكتبت سلوى عاصم في منشور لها عبر حسابها على فيس بوك: “ماتت أختي حبيبتي وروحي المذيعة ماجدة عاصم” .
تابعت: “خلاص مشيتي يا حبيبتي بعد عذابك 5 سنوات على رحيل ابنك، ابني حبيبي المذيع عمرو سمير، تحملتي بكل إيمان ورضا” .
وستشيع جنازة ماجدة عاصم ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد بيفرلي هيلز بالشيخ زايد، على أن تدفن بجوار ابنها عمرو سمير بمدافن بطريق الواحات .
يذكر أن الإعلامية ماجدة عاصم كانت من أشهر مذيعات التليفزيون المصري خلال فترة الثمانينات والتسعينات واشتهرت بتقديم برامج الأطفال .
وتزوجت “عاصم” من الخبير السياحي سمير محمد علي شما وأنجبت منه ولدين هما “محمد” والمذيع والممثل الراحل “عمرو سمير” .
كما تزوجت من الفنان كرم مطاوع، وكانت الزوجة الثانية أثناء زواجه من الفنانة سهير المرشدي .. وانفصلت عنه قبل شهر من وفاته .
وتوفي عمرو سمير نجل الإعلامية ماجدة عاصم منذ 5 سنوات بشكل مفاجئ عن عمر ناهز ال 33 عاما أثناء تواجده في أسبانيا إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية .
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الإعلامية ماجدة عاصم بعد 5 سنوات من رحيل نجلها الفنان عمرو سمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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