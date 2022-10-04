وفاة الإعلامية ماجدة عاصم بعد 5 سنوات من رحيل نجلها الفنان عمرو سمير

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 02:50 مساءً - أعلنت المذيعة سلوى عاصم عن وفاة شقيقتها الإعلامية المصرية الكبيرة ماجدة عاصم مساء يوم أمس الإثنين بعد صراع مع مرض السرطان والتي اكتشفت إصابتها به منذ 4 أشهر .

فكتبت سلوى عاصم في منشور لها عبر حسابها على فيس بوك: “ماتت أختي حبيبتي وروحي المذيعة ماجدة عاصم” .

تابعت: “خلاص مشيتي يا حبيبتي بعد عذابك 5 سنوات على رحيل ابنك، ابني حبيبي المذيع عمرو سمير، تحملتي بكل إيمان ورضا” .

وستشيع جنازة ماجدة عاصم ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد بيفرلي هيلز بالشيخ زايد، على أن تدفن بجوار ابنها عمرو سمير بمدافن بطريق الواحات .

يذكر أن الإعلامية ماجدة عاصم كانت من أشهر مذيعات التليفزيون المصري خلال فترة الثمانينات والتسعينات واشتهرت بتقديم برامج الأطفال .

وتزوجت “عاصم” من الخبير السياحي سمير محمد علي شما وأنجبت منه ولدين هما “محمد” والمذيع والممثل الراحل “عمرو سمير” .

كما تزوجت من الفنان كرم مطاوع، وكانت الزوجة الثانية أثناء زواجه من الفنانة سهير المرشدي .. وانفصلت عنه قبل شهر من وفاته .

وتوفي عمرو سمير نجل الإعلامية ماجدة عاصم منذ 5 سنوات بشكل مفاجئ عن عمر ناهز ال 33 عاما أثناء تواجده في أسبانيا إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية .