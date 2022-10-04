شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الغناء بالوطن العربى يشاركون فى أوبريت "لمتنا" أمام الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "لمتنا فى سنين البعاد هى السند وألف زاد.. ومن الجلد بيتولد فرحة أمل لحظة ميلاد.. نحلم ويرجع مجدنا".. بهذه الكلمات الرائعة تغنى أكثر من 10 مطربين من كل الدول العربية الشقيقة وشاركوا فى أوبريت "لمتنا"، الذى عرض أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد، وشارك خلاله المطربون نوال الزغبى وبلقيس وحميد الشاعرى ونداء شرارة ومحمد عساف ومدحت صالح وأحمد سعد، ومطربون آخرين بمشاركة كورال "روح الشرق".

الأوبريت تؤكد كلماته على وحدة الدول العربية وعلى العزة والكرامة والفرحة بأى نصر تشهده أى دولة عربية، ومصر دائما هى الحاضنة لكل العرب فى كل المجالات، وغنى الفنان مدحت صالح فى الأوبريت: "يا ريتنى جندى فى جيش بلادى.. يا ريت شاركت فى العبور، وأكون سلاح فى جيش بلادى أو حتى جسر من الجسور".

وكانت قد شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب والطفل محمد أسامة فى تقديم أغنية "وأنت ماشى فى سيناء حاسب"، خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتحتفل الدولة المصرية بالذكرى الـ49 لحرب أكتوبر.. يوم العزة والكرامة.. يوم النصر الذى سيظل خالدًا فى تاريخ أمتنا.. يوم البطولات والأمجاد التى صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية فى ملحمة عسكرية أبهرت العالم، ودونت سطورها بأحرف من نور امتد شعاها للإنسانية جمعًا ليعكس إرادة المصريين فى استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته.