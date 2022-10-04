شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: أشكر كل من قدم لنا التعزية الصادقة فى وفاة فقيدنا هشام سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة يسرا على تقديم الشكر إلى كل من قدم التعزية للفنان الراحل هشام سليم، ونشرت الصفحة الرسمية للفنانة يسرا عبر موقع "إنستجرام" صورة للراحل معلقة عليها: "اللهم أجرنا فى مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها.. أصالة عن نفسى ونيابة عن أفراد أسرتى أشكر كل من قدم لنا التعزية الصادقة والمواساة الحسنة فى وفاة فقيدنا هشام سليم الحبيب المغفور له بإذن الله تعالى، سواء بالحضور شخصيا أو الاتصال أو عبر مواقع التواصل الاجتماعى واعتذارى عن عدم الرد على الجميع".



يسرا

وتابعت "عظيم الشكر والامتنان والتقدير والعرفان لكل من وقف إلى جانبنا فى هذا الوقت الحزين، تعازيكم وكلماتكم ومشاعركم الصادقة كانت ولا زالت تصبيراً وجبرا لخاطرنا المكسور، شكر الله سعيكم جميعاً، وتقبل الله دعاءكم، ولا أراكم مكروهاً فيمن تحبون".

توفى الفنان الكبير هشام سليم يوم 22 سبتمبر الماضى بعد معاناة مع مرض السرطان، عن عمر ناهز الـ64 عاما، وشيعت جنازته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وتم دفنه بمقابر الأسرة.