شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة عاصم عانت مرتين الأولى برحيل نجلها والثانية بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت عن عالمنا، صباح اليوم الثلاثاء، الإعلامية ماجدة عاصم والدة الفنان الراحل عمرو سمير بعد صراعها مع مرض السرطان، وذلك بعد مرور 5 سنوات على رحيل نجلها.

وعانت الإعلامية ماجدة عاصم، مرتين المرة الأولى برحيل نجلها الفنان عمرو سمير منذ 5 سنوات بشكل مفاجئ فى إسبانيا عن عمر ناهز 33 عاما، وهى أول من تلقت خبر وفاته بانهيار وصدمة كبيرة، لتظل تعانى بعد رحيله وتتذكره يوميا بكلمات مؤثرة معبرة عن اشتياقها له.

وبعد مرور السنوات وقبل رحيلها بأربعة أشهر عانت من مرض السرطان الذى انتشر فى جسدها، وظلت تحاربه حتى لفظت أنفاسها الأخير صباح اليوم لتلحق بابنها عمرو.



ماجدة عاصم

وتوفى عمرو سمير نجل الراحلة ماجدة عاصم عندما سافر إلى إسبانيا، وبعد انتهاء إجازته، جاء موعد مغادرة الفندق للاتجاه إلى المطار، ليفاجأ المسئول عن نظافة الغرف بالفندق بأن "عمرو" ما زال نائما فى غرفته، رغم حلول موعد الخروج، وعندما طرق العامل الباب لم يرد، فكرر هذا الأمر ثانية وثالثة، دون جدوى، الأمر الذى جعله يفتح باب الغرفة عليه، ليجده مستغرقا فى نومه، وعندما أراد أن يوقظه اكتشف أنه فارق الحياة، فبحث عن هاتف "عمرو" المحمول، واتصل بآخر رقم أجرى عليه مكالمته الأخيرة، فكان رقم والدته الإعلامية ماجدة عاصم لتعلم بالخبر.

وتوفى عمرو سمير عن عمر ناهز الـ33 عاما، بدأ المذيع والممثل الشاب حياته كممثل وهو فى سن العاشرة من عمره، حيث شارك فى فيلم "القتل اللذيذ"، أمام ميرفت أمين، إلى أن عاد إلى الساحة من خلال عمله كمقدم برامج، بعد دراسته بكلية الإعلام.