شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الإثارة Don't Worry Darling يحقق 54 مليون دولار عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الدراما والإثارة والتشويق Don't Worry Darling إيرادات وصلت إلى 54 مليونا و705 آلاف دولار في شباك التذاكر العالمى، مذ طرح العمل يوم 23 سبتمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.

وأنقسمت الإيرادات بين 32 مليونا و805 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، التي وصل عددها إلى 4113 دار عرض، و21 مليونا و900 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

ويدور فيلم Don't Worry Darling حول ربة منزل في الخمسينيات التى بدأت تعيش مع زوجها في مجتمع تجريبي، وتشعر دائما بالقلق من أن شركته تخفي الكثير من الاسرار المزعجة.

فيلم Don't Worry Darling من إخراج أوليفيا وايلد، ومن تأليف كل من كاتي سيلبرمان، كاري فان دايك، شين فان دايك.

ويقوم ببطول فليم الدراما الجديد Don't Worry Darling كل من فلورنسا بوج، هاري ستايلز، كريس باين، أوليفيا وايلد، كيكي لين، جيما تشان، نيك كرول، سيدني تشاندلر، كيت بيرلانت.