سلمى أبوضيف بـ"هوت شورت" ورنا سماحة داخل البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سلمى أبو ضيف

ظهرت الفنانة سلمى أبوضيف، بـ "هوت شورت"، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أروى جودة

كشفت الفنانة أروى جودة، عن أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ما يقودنا إلى البكاء، سيقودنا إلى النعمة، ألمنا لا يضيع أبدًا.. بوب جوف".

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر، مرتدية جاكيت "بدلة"، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

رنا سماحة

الفنانة رنا سماحة، ظهرت داخل البحر خلال استمتاعها بإجازة الصيف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "آخر أيام الصيفية".

دنيا سمير غانم

كشفت النجمة دنيا سمير غانم، عن أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنت امرأة قوية تغلبت على المعارك التي لا يمكن حتى تخيلها".

يارا

ظهرت الفنانة يارا، وهي تمسك شمسية في يدها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا هوى روح لعنده بكير.. يا هوا خدني ويلا نطير.. يسعد مساكم وأوقاتكم".

سيرين عبدالنور

الفنانة سيرين عبدالنور، ظهرت بفستان قصير أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الأنثى كالزجاجة تعكس لك جمال الحياة".

إيمي طلعت زكريا

ظهرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، بإطلالة بدوية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "دلوقتي عجبناكوا ماكنا حلوين ومعاكوا".

لاميتا فرنجيه

الفنانة لاميتا فرنجيه، ظهرت بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "في حالة ذهنية استوائية.. خذني حيث تتمايل أشجار النخيل".

شذى حسون

كشفت الفنانة شذى حسون، عن أحدث إطلالة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نعم إنه يومنا يوم العراق اليوم الوطني.. وطني حبيبي أتمنى لك دائما السعادة والعزة، أتمنى لك زمنا خاليا من الشدائد والصعاب، أتمنى لك زهورا وأراضي ذات أشكال جميلة، يا بسمة العمر أعشقك، أشتاق لك كثيرا ولكن أعلم سوف أكون بالقرب منك قريبا، عبروا بجملة عن حبكم للعراق في عيده الوطني اليوم للعراقيين واشقائنا العرب".