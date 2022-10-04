رمضان 2023.. بسمة وروبي يجتمعان في "حضرة العمدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انضمت الفنانة بسمة لفريق عمل مسلسل "حضرة العمدة" الذي تلعب بطولته الفنانة روبي، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل 2023، وهو التعاون الأول بين النجمتين.

"حضرة العمدة" هو العمل الأول أيضا الذي تقدمه بسمة من إنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.

المسلسل تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، والذي من المقرر أن يبدأ تصوير أولى مشاهد العمل خلال الأسابيع المُقبلة، حتى يضمن اللحاق بالموسم الرمضاني.

مجموعة فنون مصر، تقدم العمل بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إطار التعاون المشترك بينهما، وهو الثالث بينهما بعد تقديم "ملف سري" بطولة الفنان هاني سلامة، و"نقل عام" بطولة الفنان محمود حميدة.

حضرة العمدة بطولة روبي، وبسمة، وإدوارد، ومحمود حافظ، ويتم حاليا التعاقد مع باقي نجوم وأبطال المسلسل.

جدير بالذكر أن بسمة يُعرض لها حاليا مسلسل "طير بينا يا قلبي"، بطولة ريم مصطفى، دنيا ماهر، نور محمود، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفى.