بعد اعتذار والده لإبنة سعيد صالح.. أول تعليق من نجل فكري صادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرص الفنان مراد فكري "نجل الفنان فكري صادق"، على التعبير عن سعادته بانتهاء الأزمة التي نشبت بين والدها، والمونتيرة هند سعيد صالح "ابنة الفنان الراحل"، بسبب تصريحات التي حملت إساءة للفنان الراحل.

"مراد" نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، صورة تجمعه مع هند، عقب اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس في برنامج "كلمة أخيرة"، بحضور الناقد طارق الشناوي والإعلامية لميس الحديدي، وكتب: "شايفين الصورة دي؟، هي دي بقى أخلاق الفنانين الحقيقية، و هي دي تربية أولادهم".

وتابع: "الحمد لله.. كلنا اتربينا فى بيوت فنية بس اتربينا على الحب والاحترام والتقدير والأصول الصلح خير ومحبة وتسامح".

الفنان فكرى صادق، أجرى مساء امس مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، قدم فيها إعتذاراً لابنة الفنان الراحل هند سعيد صالح، قائلًا: "أعلن إعتذاري، وأسفي الشديد لما حدث مني، وأعلن تقديري الشديد للنجم الراحل سعيد صالح، واطلب من هند وكل زمايلي وكل محبي الفنان الراحل قبول إعتذاري، سامحوني على خطأي، عن كافة تصريحاتي لجرة شيطان، حدثت مني ومن كان منكم بلا خطيئة فليرميني بالحجر، وأنا زعلان جداً حتى أولادي ومراتي زعلانين مني وحقك عليا".

هند سعيد صالح، من جانبها ردت قائلة: "حضرتك قد أبويا وأنا عمري ما هخلي حد ابويا يعتذر لي، لكن حضرتك اللي حطيت نفسك في موقف زي ده".

ووجهت "هند"، سؤالًا للفنان فكري صادق، قائلة: "هل سعيد صالح أذاك في حاجه؟"، ليرد قائلًا: "مش هدخل في تفاصيل لكني أتقدم بالاعتذار، وهجيلك لحد البيت وأعتذر لك، وعيلتي حزينة أني حاولت احتفال التكريم في مهرجان القاهرة للدراما إلى حزن وعزاء وحقك عليا".

وأكمل: "أنا زعلان ودي أسوأ لحظة حصلت لي من 77 سنة اللي عشتهم في الدنيا".