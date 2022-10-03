شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الصاوي: أحفادى ينادونى بـ"صوصو" وأنا عاشق للأطفال وقدمت لهم 25 مسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان محمد الصاوى، ضيفًا في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة، وتحدث الصاوى عن أسرته قائلاً: لدى أحفاد وسميت حفيدى ابن ابنتى إبراهيم على اسم ابنى الذى توفى، وهناك أيضا ابني مصطفى "مصور" خريج معهد سينما، وأحفادى بينادونى بـ"صوصو".

وأضاف محمد الصاوى، خلال لقائه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة: أنا عاشق للأطفال وقدمت 25 مسرحية للأطفال، وكنت مدير مسرح الطفل إلى أن خرجت على المعاش، والطفل كان من أهم اهتماماتى".

وتابع محمد الصاوى: إن من المواقف الطريفة أن استوقفه أحد ضباط الشرطة الشباب وطلب رخصته، ثم أظهر صورة من على موبايله وأنا فيها مع طفل فى عرض مسرحية للأطفال فقال أنا الطفل ده وموقفك علشان أتصور معاك تانى".



الفنان محمد الصاوي



محمد الصاوي