كريم عبد العزيز يثير الجدل بطريقة مصافحته امير سعودي في الرياض.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 3 أكتوبر 2022 02:51 صباحاً - أثار الفنان المصري كريم عبدالعزيز الجدل على موقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو له ظهر فيه وهو يسلم على الأمير بدر بن عبدالمحسن في معرض الكتاب الدولي بالرياض.

ووثق مقطع الفيديو سعادة الفنان المصري بلقاء الأمير بدر وقال له : أتشرف إني شفت حضرتك وألف مبروك على الكتاب الجديد وعايز نسخة”.

وقد اثارت طريقة مصافحة الفنان المصري للامير السعودي استغراب البعض حيث كتب احدهم “استغفر الله فيني عزة نفس لو انه امير او رئيس او ملك والله ما اعطيه اي اهتمام ولا اعبره ولا افكر اسلم عليهم كرامتي تقول خلهم هم يجون يسلمون عليه”.

بينما كتب اخر “بشويش على يد اميرنا ياكريم” ليرد ثالث “كريم مش مصدق نفسه”.

وكان كريم عبدالعزيز، قد عبر عن سعادته بالمشاركة ضمن الندوة الفنية الثقافية التي أقيمت، يوم السبت، بمعرض الرياض الدولي للكتاب، لافتًا إلى سعادته بالانفتاح الثقافي الذي شهدته المملكة العربية السعودية، في الفترة الأخيرة.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء الأحد، إنها المرة الثانية التي يشارك فيها ضمن فعالية بمدينة الرياض، مشيرًا إلى أنه شارك منذ شهرين في افتتاح فيلم «كيرة والجن» مع الفنان أحمد عز.

وذكر أنها المرة التاسعة التي يزور فيها المملكة، مضيفًا: «لا أشعر أنني سافرت إلى السعودية، العلاقة بين الشعبين والبلدين وطيدة، وأشكرهم على الاستقبال وحسن الضيافة، لما بييجوا لنا مصر بنحطهم على راسنا، والأمر غير جديد على الشعب السعودي وكرمه أو المصريين وكرمهم».

بسموِّه بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2022،المقام في واجهة الرياض تحت شعار “فصول الثقافة”.