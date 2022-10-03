محمد الصاوي: "أحمد بدير طلعني عمرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

روى الفنان محمد الصاوي، كواليس العمرة التي فاجأه بها الفنان أحمد بدير، وأيضا بدايته في التمثيل.

وقال الصاوي، ببرنامج "واحد من الناس": "دخلت الفن بالصدفة لأني خريج كلية تجارة وسمعت إن هناك مسرحية من إخراج أستاذ شاكر خضير، وكنت أراهم في التجهيزات، وقال لي الأستاذ شاكر تعالى شارك معانا، وفعلا اشتركت وكانت المفاجأة رد فعل الجمهور على دوري".

وتابع: "ابتدى الموضوع يدخل دماغي، وأخدت أحسن ممثل في الجامعات أمام الأستاذ جلال الشرقاوي".

وعن الأصدقاء المقربين له، أضاف: "الفنان أحمد بدير من المقريبين إلى قلبي وفيه حب وكاريزما بينا، واشتغلنا مع بعض أكتر من 10 أفلام و20 مسلسل و8 مسرحيات، والسر في العلاقة بينا إنه بعت لي المساعد بتاعه يطلب مني الباسبور وأنا مش عارف فيه إيه؟".

واستكمل: "فوجئت بيقولي بعدها بيومين تعالى قابلني في المطار، ولقيته بيديني شنطة في المطار فيها لبس الإحرام، وطلعني عمره وأنا لم أكن أعلم، ثم بعد وفاة ابني فوجئت بمن يرسل تذاكر عمرة أنا وزوجتي وحجز لي في الفندق، وبسأل وأنا في السعودية قالوا لي إن أحمد بدير هو اللي حجز لك".

يذكر أن محمد الصاوي شارك في دراما رمضان 2022 بمسلسلات "توبة" مع عمرو سعد، و "راجعين يا هوى" مع خالد النبوي، و "أحلام سعيدة" مع يسرا.