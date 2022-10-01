فن ومشاهير

ميرنا نور الدين تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها حيث ظهرت مرتدية فستانا ذو اللون فضي، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ونالت إطلالة الفنانة ميرنا نور الدين إعجاب متابعيها وجمهورها، حيث علق أحدهم: "الملكة"، وأضاف آخر تعليقا: "جميلة الجميلات".

يذكر أن، ميرنا نور الدين شاركت في دراما رمضان 2022 بمسلسل "دايما عامر".

"دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، عمرو عبدالجليل، لبلبة، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، ومحمد محمود، إخراج مجدي الهواري.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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