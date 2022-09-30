شكرا لقرائتكم خبر عن قنوات المتحدة تواصل عرض رأفت الهجان والسقوط فى بئر سبع احتفالا بنصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع حلول شهر أكتوبر، والذى يحتقل فيه المصريين بذكرى نصر أكتوبر المجيدة، تستعد القنوات الفضائية للاحتفال بهذه الذكرى سواء في برامجها أو الأعمال التي تعرضها على شاشتها، حيث بدأت قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية في عرض عدد من المسلسلات الوطنية وتحديداً الجاسوسية بمناسبة هذه الذكرى المجيدة

وبدأت قناة dmc منذ أيام عرض مسلسل "رأفت الهجان" الذى يعد من أبرز الأعمال الجاسوسية الوطنية التي تم إنتاجها على مدار تاريخ الدراما المصرية، والعمل ملحمة الوطنية المستوحاة من قصة الجاسوس المصري (رفعت علي سليمان الجمال) الذي تم زرعه داخل المجتمع اﻹسرائيلي للتجسس لصالح المخابرات المصرية.

يقوم (محمود عبد العزيز) بدرو رفعت الجمال أو رأفت الهجان. نتعرف في الجزء الأول على مقدمة الملحمة وعلاقة رأفت بالمخابرات المصرية، ونتعرف على زوجته هيلين سمحون (يسرا). نتابع قصته في مصر وترتيب المخابرات المصرية لتاريخه اليهودي فيها وكيفية خروجه من مصر ليبدأ رحلة الجاسوسية ضد إسرائيل لصالح المخابرات المصرية.



رافت الهجان

مسلسل "رأفت الهجان" بطولة محمود عبد العزيز، يسرا، يوسف شعبان، تيسير فهمى، محمد وفيق، عفاف شعيب، مصطفى متولى، صبرى عبد المنعم، شوقى شامخ، يسرى مصطفى، عادل أمين، محمد الدفراوى، جمال إسماعيل، حسن عبد الحميد، ألفت إمام، دينا عبد الله، علا رامى، عهدى صادق، تهانى راشد، لطفى لبيب، يوسف عيد وعدد كبير من الفنانين وتأليف صالح مرسى وإخراج يحيى العلمى.

أما قناة الحياة فتعرض مسلسل "السقوط في بئر سبع" الذى يروى قصة حقيقة عن الجاسوسية والمخابرات المصرية، وذلك تجسيدا لرواية إبراهيم شاهين وانشراح موسى، للكاتب عبدالرحمن فهمي، حيث يتحدث عن نكسة 1967 وحرب أكتوبر 1973 وكيف تم الإيقاع بأحد أخطر الجواسيس العاملين لحساب إسرائيل وذلك بتجسيد سعيد صالح في دور شفيق وهو يجسد الجاسوس إبراهيم شاهين، وزوجته إسعاد يونس، في دور نرجس والتي تجسد الجاسوسة إنشراح.

مسلسل "السقوط في بئر سبع" سعيد صالح، اسعاد يونس، أبو بكر عزت، عبد الرحمن أبو زهرة، حنان ترك، رشوان توفيق، طارق لطفي، خالد محمود، وفاء صادق، زوزو نبيل،طارق ريحان، أحمد ماهر، محمود الحدينى، محمد الصاوي، ياسر على ماهر، عادل أمين محمد لطفي عبد الله، عمران بحر، حسين إبراهيم، صبري الهواري، الفريد كمال، وتأليف عبد الرحمن فهمى وإخراج نور الدمرداش.