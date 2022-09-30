شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح الفنان والمخرج مارك رافالو حول أهمية الطاقة النظيفة والحفاظ على المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الفنان و المخرج مارك رافالو علي عدم حرق الغاز في المنزل قائلاً: لا توجد تلوثات ذاتية ولا يمكن زيادة حرق الغاز لسرعة غليان الماء وطهي الطعام بشكل أسرع، وذلك لا يوصي به من أجل الحفاظ علي البيئة والحفاظ على المناخ .

أوصي أيضاً باستخدام مضخات الحرارة لطاقة نظيفة ، مشدداً انه يخفض من الانبعاثات الحادثة، ويقلل الطلب علي الوقود وذلك فوز للجميع، واستكمل أن التحدث علي معالجة التغير المناخي يلزم ذكر البلاستيك لتجاوز هذه الأزمة المناخية .

سبق للفنان مارك قبل عدة سنوات العمل علي مشروع جديد يهدف إلى تحويل الأمريكيين لأستخدام الطاقة المتجددة وذلك بحلول عام 2050.

وقال مارك رافالو من قبل حول أزمة المناخ لموقع Grist Org : " نحن في سباق ضد تغير المناخ ، إذا لم نجري تغييرات جذرية في أقرب وقت فذلك لن يهم القطاع السياسي الذي ننضم اليه مقدار الثروة التي نجمعها".

واستكمل حديثه أن البشر بحاجة إلى مزيد من النشاط الشعبي والالتزام بالعيش بقيمهم الاجتماعية ، الجميع ليس بحاجة الي بطل خارق ، ولكن نحتاج إلى المزيد من الناس ليغضبوا ويشعروا بأزمة التغير المناخي ليحافظوا علي البيئة معاً .