شكرا لقرائتكم خبر عن يوفينتوس يزاحم برشلونة من أجل التعاقد مع نجم ريال مدريد فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود رغبة قوية داخل نادي يوفينتوس الإيطالي، فى التعاقد مع اللاعب الأسباني ماركو أسينسيو جناح نادي ريال مدريد، يأتي ذلك بالتزامن مع رغبة برشلونة فى ضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت التقارير أن فريق يوفينتوس لم يبدأ فى خوض المفاوضات حتى هذه اللحظة، ولكنه ما زال يراقب موقف اللاعب بعناية، خاصة أن ريال مدريد لم يعلق حتى الآن عن أنباء إنتقال اللاعب لبرشلونة، كما أن اللاعب لم يوقع على أي عقود لتجديد تعاقده، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.



أسباب تدفع يوفينتوس للإهتمام بضم اللاعب!

وجاء إهتمام مسئولي يوفينتوس بضم أسينسيو بعد رغبة النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، فى الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، ليكون النجم الأسباني بديلًا للاعب فى الموسم المقبل، حال الوصول إلى إتفاق مادي يرضي اللاعب الطرفين.



برشلونة الطرف الأقوي فى صفقة أسينسيو

ويعد نادي برشلونة هو الأقرب حتى هذه اللحظة فى الحصول على خدمات أسينسيو، لا سيما بعد انتشار بعض الأنباء القوية خلال الساعات الأخيرة تفيد بحدوث إتفاق مبدئي بين إدارة الفريق الكتالوني واللاعب على التوقيع فى يناير المقبل للفريق لمدة 4 مواسم قادمة.