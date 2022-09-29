شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع فكرى صادق الأسبوع المقبل فى واقعة تصريحاته حول سعيد صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف زكي عن موعد التحقيق مع الفنان فكري صادق، بعد تصريحاته حول الفنان الكبير سعيد صالح، وأشار إلى أنه تحدد الأسبوع المقبل لمثول الفنان أمام لجنة التحقيق.

وكان أثار الفنان فكري صادق حفيظة جمهور ومحبي وأسرة الفنان الراحل سعيد صالح بسبب تصريحات صحفية غير مقبولة حول الفنان الراحل وهو ما دفع نقابة الممثلين لتحوليه للتحقيق.

وعلق الممثل الشاب مراد فكرى صادق، ابن الفنان فكرى صادق على الجدل المثار خلال الفترة الأخيرة بعد تصريحات والده حول الفنان الكبير سعيد صالح، وجاء تعليق الابن معترفا بخطأ أبيه الذى خرج عنه بعفوية دون قصد، معتذرا لهند ابنة الفنان سعيد صالح.

وكتب مراد فكرى صادق: "الاعتذار من صغير وكبير بعد ارتكاب خطأ مفاجئ شىء يوحى عن النية الصافية والتقدير للطرف الآخر وطيبة القلب.. وأى إنسان منا فى ساعة غضب أو لظروف مرضية أو خاصة لا يعلمها الآخرون ممكن يغلط و فى وقت قصير جدا يفهم غلطه ويعترف به.. ويقوم بتصليحه بشرح الموقف أو الاعتذار بشكل راقى ودى قمة الوعى والطيبة والتسامح اللى دين الإسلام وكل الأديان والكتب السماوية وسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أوصى به".

وتابع: "والله يا جماعة أنا فى موقف محرج جدا وربنا يعلم مدى الحزن اللى أنا فيه والنفسية صفر من إمبارح لأنى بحب النجم سعيد صالح جدا، واشتغلت معاه وكنت مبسوط إنى بمثل قدام نجم كبير وتاريخ كبير، وبحب وباحترم أختى وزميلتى هند سعيد صالح، وبحب أبويا أكيد اللى جابنى الدنيا وربانى.. حتى لو هو غلطان فهو أبويا ولا بد من احترامى له كل ثانية فى حياتى.. فهو حافظ عليا عمرى كله أنا وأخواتى وناس كتير عارفين إننا مدربين وفى حالنا كلنا ولكنه أخطأ بشكل عفوي دون قصد أقسم بالله، وتفهم غلطه واعتذر صوت وصورة بشكل رسمى لمجرد إحساسه بالخطأ، وتم تبليغه بقرار التحقيق معه فى النقابة مع دكتور أشرف زكى ومجلس النقابة وده قرار صح واحنا موافقين عليه جدا، لأن الأصول والحق مايزعلوش ولا يقللوا من شأن أى طرف من الطرفين (العدل أساس الملك)".

واستكمل: "نحن فنانين والفن مهنة نادرة ولا بد أن نحترم حتى لو المخطئ أبويا أو أى فنان آخر يومآ ما.. وربنا يهدى النفوس ويصلح الحال.. احنا برضو أخوات وعشرة عمر وزملاء والله غفور رحيم وقدر الله وما شاء فعل".