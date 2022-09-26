شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى معلنا عن إصابته بكوفيد-19: "ما حدش بقى بيجي له كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد حلمي عن إصابته بفيرس كورونا، وذلك بعد أن ظهر لايف عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وظهر فيه من بجانب السرير معلنا إصابته بالفيرس.

وعن سر ظهوره في اللايف من داخل غرفة نومه، قال إنه اضطر لذلك بسبب فيروس كورونا وأعراضه الشديدة، ساخرا "ما حدش بقى بيجي له كورونا".



من انستجرام حلمى

وكان الفنان أحمد حلمي، أعرب عن سعادته البالغة بالمشاركة في إطلاق قافلة "الشباب والمناخ" تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، كما وجه الشكر للقائمين على تلك المبادرة، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر أحمد حلمي صورًا تجمعه بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعلق على الصور قائلًا: "كلمة "تغير المناخ" بتتكرر كتير اليومين دول، وده لأنها مشكلة حقيقية وكبيرة محتاجة تحرك سريع مننا كلنا".