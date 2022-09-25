شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "جرادة مالحة" يفوز بأفضل عمل أول من المهرجان الوطني للفيلم بطنجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفيلم المغربي "جرادة مالحة" للمخرج إدريس الروخ، بجائزة أفضل عمل أول ضمن فعاليات الدورة الـ22 من المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، حيث شارك في مسابقة الأفلام الطويلة، لتكون الجائزة الدولية الثالثة للفيلم الذي انطلق ومستمر في عدد من دور العرض الفرنسية منذ الجمعة 16 سبتمبر الجارى.

"جرادة مالحة" من تأليف وإخراج إدريس الروخ، وشاركه فى التأليف عدنان موحجة، ويشارك فى بطولته منى الرقيمي، عدنان موحجة، إدريس الروخ، عبدالرحيم المنياري، فاطمة الزهراء بناصر، وخنساء بطمة.

يروى فيلم "جرادة مالحة" قصة "رانيا" شابة وقعت ضحية مؤامرة تهدف إلى التحكم والسيطرة، حيث وجدت نفسها فى قلب تجربة يقودها أشخاص لأغراض خاصة، فحُرمت "رانيا" بسبب ذلك من حياتها وذكرياتها، وصارت لها حياة أخرى تتسم بالفوضى والاختناق والضياع، وتقرر الذهاب للبحث عن حياتها الحقيقية.

شارك الفيلم فى المسابقة الرسمية للدورة السابعة والثلاثين الماضية من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، وحصد جائزة أفضل مخرج فى مهرجان الإسكندرية لسينما البحر الأبيض المتوسط.

كما فاز بجائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم روائى من مهرجان تورونتو فيلم تشانل ، كما عرض فى عدة مهرجانات منها؛ بافالو بالولايات المتحدة الأمريكية، ومهرجان أمستردام، ومهرجان الرباط لسينما المؤلف، ومهرجان ديربان بجنوب إفريقيا، ومهرجان مونتريال، ومهرجان أبوجا السينمائى فى نيجيريا والعديد من المهرجانات العربية والدولية.