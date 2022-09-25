منتج شهير عن زواجه من ميرفت أمين : ” زيجة غير موفقة وحاجة مش لازم تحصل “

كتب امير فتحي في الأحد 25 سبتمبر 2022 08:52 مساءً - كشف المنتج حسين القلا تفاصيل زواجه من الفنانة ميرفت أمين وأسباب انفصالهما بعد أشهر قليلة من زواجهما واصفا تلك الزيجة بأنها كانت (غير موفقة) .

فقال حسين القلا خلال استضافته ببرنامج “بالخط العريض” مع الإعلامية إيمان أبو طالب أن زواجه من ميرفت أمين تم بعد فيلم (زوجة رجل مهم) .

وأشار “القلا” إلى أنه تعرف عليها أكثر أثناء سفرهما إلى موسكو لعرض فيلم زوجة رجل مهم في مسابقة رسمية في مهرجان موسكو .

وتابع : ” الظروف كانت سريعة والزواج كان عبارة عن أشهر .. ولا خطأ مني ولا خطأ منها كان حاجة مش لازم تحصل بدون زعل من بعض .. وقد يكون أنا أكتر أتحمل المسئولية ” .

وعن سبب ابتعاد حسين القلا عن الإنتاج أرجع السبب في ذلك إلى تعرضه لأزمة مالية وليس لأي سبب آخر .

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