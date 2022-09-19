"منديل به دماء".. منى فاروق تطلب الدعاء من جمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالبت الفنانة منى فاروق جمهورها بالدعاء لها، ولم تكشف عن التفاصيل.

ونشرت منى صورة "منديل" به دماء في أماكن متفرقة، على خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت منى فاروق على الصورة: "الحمد لله، ادعولي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منى فاروق مسلسل "أيام"، وهو من بطولة: رياض الخولي، شيري عادل، حورية فرغلي، سلوى خطاب، أحمد صفوت، تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة.

بينما كان آخر أعمالها السينمائية فيلم "الخلبوص" الذي عرض عام 2015، وهو من بطولة محمد رجب، إيمان العاصي، رانيا الملاح، سامية الطرابلسي، إيناس كامل، سناء فؤاد، تأليف محمد سمير مبروك، إخراج إسماعيل فاروق.