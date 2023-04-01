وفاة امرأة وإصابة زوجها بجروح بليغة جراء اندلاع حريق في مخيم للنازحين بمأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب (شرق اليمن)، وفاة امرأة نازحة وإصابة زوجها بجروح بليغة، جراء حريق هائل اندلع في مجمع "الخير" للنازحين بالمحافظة.



وقالت في بيان على صفحتها بالفيسبوك، الخميس، إن "حريقا هائلاً في مجمع الخير ناتج عن شرت كهربائي التهم مأوى 7 أسر نازحة".



وأضافت أن "الحريق أدى الى وفاة امرأة في الأربعين من العمر وإصابة زوجها بإصابات خطيرة خلال محاولات لإنقاذها".



وكان تقرير حكومي سابق كشف عن حدوث 282 حريقا في مخيمات النازحين بالمحافظة خلال السنوات الثلاث الماضية، وتسبب بمقتل وإصابة 67 نازحاً.



وبين الفينة والأخرى تشهد مخيمات النزوح بالمحافظة ـ غالبيتها من القش والخيام ـ حرائق تؤدي إلى سقوط ضحايا وخسائر مادية كبيرة وسط مطالبات مستمرة للمنظمات الإغاثية بالمساهمة في توفير مساكن مأوى بديلة وآمنه.



وتضم مأرب أكثر من مليونين ومائتي ألف نازح وفقا للإحصاءات الحكومية، فروا من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي ويسكنون في المدينة وعشرات المخيمات المنتشرة في محيطها.

