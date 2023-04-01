شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن: سنحتفظ بأسلحة صادرناها في الطريق من إيران لليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، إن الولايات المتحدة تسعى للاحتفاظ بأكثر من مليون قطعة من الذخائر التي صادرتها البحرية الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول في طريقها من إيران إلى اليمن.

وأوضح وزير العدل ميريك جارلاند في بيان "أحبطت الولايات المتحدة عملية كبيرة للحرس الثوري الإيراني لتهريب أسلحة حربية إلى جماعة مسلحة في اليمن".

وأضاف "وزارة العدل تسعى الآن لمصادرة تلك الأسلحة ومن بينها أكثر من مليون قطعة من الذخائر والآلاف من أجهزة التفجير للقذائف صاروخية الدفع".