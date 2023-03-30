الحديدة.. وفاة مواطنيَن اثنَين دهسًا بطقم قيادي حوثي في مديرية "جبل راس"

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي مواطنان، أحدهما معلم كان ذاهب لاستلام نصف راتبه، الأربعاء، دهسًا بطقم حوثي، في إحدى البلدات، بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن طقما حوثيًا دهس دراجة نارية كان يقودها "جميل نور محمد الحاج المويسي"، وبمعيته "أحمد نصر عبده الوهابي"، واللذين توفيا على الفور، في منطقة جبل رأس جنوبي الحديدة.

وحسب المصادر، فإن سائق الدراجة النارية قطع رأسه في الحادث المروع، فيما تعرض الراكب الذي كان معه "أحمد الوهابي"، والذي يعمل مدرسا وكان ذاهب لاستلام نصف راتبه، قد تعرض هو الأخر لتمزق في جسده السفلي، ولم يبق منه سوى الجزء العلوي".

المصادر أشارت إلى أن سائق الطقم الذي قام بارتكاب الحادث المروّع يُدعى "معين فراح الحسن" ويتبع المشرف الحوثي في منطقة جبل رأس "علي مدهش".

وخلال السنوات الماضية توفي العشرات من المواطنين اليمنين في عدة محافظات، دهسًا بأطقم حوثية، حيث يعمدون على السرعة الزائدة أثناء قيادة الأطقم، خصوصًا في الأماكن التي تشهد ازدحامات كبيرة.