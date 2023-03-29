شكرا لبحثكم عن خبر السلطات المصرية تضع قيود جديدة امام اليمنيين الراغبين بدخول مصر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدرت السلطات المصرية، تعليمات جديدة، بشأن سفر اليمنيين إلى أراضيها، تضمنت عدداً من الشروط على المسافرين من اليمن ودول أخرى إلى مصر، بعد تعميمات مماثلة من السلطات في الأردن.

وقالت تعميم السلطات في مصر والذي حصل نشوان نيوز على نسخة منه، إنه “بالنسبه للتعليمات الخاصه بالسماح بدخول المواطنين اليمنيين القادمين للبلاد مباشرة من اليمن ( بغرض العلاج ) دون إشتراط الحصول على تأشيرات دخول مسبقة، يتم إضافه شريطه تقدیم تقارير طبية موثقة من إحدى المستشفيات الحكوميه المعتمدة بالبلاد”.

بالإضافة إلى ذلك، اشترطت الوثيقة بالنسبة للسماح بدخول المواطنين اليمنيين الواصلين للبلاد من موانىء الوصول رفقة الوالدين المعفيين فوق سن الخمسين، دون إشتراط حصولهم على تأشيرات دخول مسبقة، يتم إلغاء الاعفاء المشار إليه و ضرورة حصول کافة الرعايا اليمنيين القادمين للبلاد من الفئة العمرية 16 إلى 50 عاماً، على تأشيرة دخول مسبقة.

كذلك، نص التعميم على أنه “بالنسبة لتفويض بعثاتنا الدبلوماسية بدول (الولايات المتحدة الامريكية – الاتحاد الوروبي – مجلس التعاون الخليجى) منح تأشيرات دخول مسبقة بدون موافقة أمنية للرعايا اليمنيين المقيمين بأى من تلك الدول ، شريطه أن يكون لديهم إقامة وعوده صالحه لمده ٦ أشهر ، كذا تفويض بعثاتنا بالخارج بمنح تأشيرات دخول بدون موافقة أمنية للمواطنين اليمنيين الراغبين فى دخول البلاد بغرض العلاج شريطه التأكد من جديه ذلك”.

تعميم من السلطات المصرية إلى الجهات المعنية (وثيقة)

وأضاف “يتم إلغاء الاعفاء المشار اليه و الزام كافه اليمنيين من الفئه العمريه (16 إلى 50 عاماً)، بالحصول على تأشيرات دخول مسبقة بموافقة أمنية وبالنسبة للقادمين بغرض العلاج يتم إضافه ذلك من خلال تقديم تقارير طبيه موثقة من إحدى المستشفيات الحكومية المعتمدة بالبلاد”.