شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معارك عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثيين في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تجددت، الثلاثاء، المعارك القتالية بوتيرة عنيفة ومتسارعة بين ميليشيات الحوثيين، والقوات الشرعية، بمدير حريب في محافظة مأرب شمال شرق اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن ميليشيات الحوثيين، شنَّت هجومًا مسلحًا من عدة محاور على مواقع تمركز القوات الحكومية، غرب مديرية حريب تمكنت من إسقاطها تحت سيطرتها.

ووفقًا للمصادر، فإن المواقع التي سقطت بيد الحوثيين، تعد استراتيجية ومهمة، وهي: (جبل بوارة، وادي إيلة، وادي أراك)، وهي مناطق مرتفعة، ترجح كفة القوات المتمركزة عليها أثناء المواجهات القتالية".

وتابعت المصادر: "واصلت الميليشيات هجماتها بشكل مكثف، بغية التوغل باتجاه مركز مديرية حريب للسيطرة عليه، إلا أن تعزيزات عسكرية وصلت في الوقت المناسب لإسناد القوات الحكومية، ووقف الهجمات الحوثية".

وأفادت المصادر بأن المواجهات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من كلا الطرفين، بالإضافة إلى خسائر في المعدات والمركبات العسكرية.

في الوقت نفسه، ذكرت مصادر متطابقة أن ميليشيات الحوثيين شنت قصفًا مدفعيًا عنيفًا على الأحياء والمناطق الآهلة بالمواطنين في تلك النواحي، مجبرة الكثيرين منهم على الفرار من منازلهم والنزوح إلى مناطق آمنة.

وتأتي تلك المواجهات عقب يوم واحد من اتفاق الأطراف المتقاتلة على تبادل شامل للأسرى، باستثناء شخصيات محدودة لم يشملها الاتفاق، وذلك في المفاوضات التي استضافتها مدينة جنيف السويسرية، برعاية مباشرة من الأمم المتحدة، وبمشاركة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي ستشرف على تنفيذ الاتفاق.